AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمر مرسي تنضم لأبطال مسلسل حتى لا يطير الدخان

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:02 ص
سمر مرسي
سمر مرسي
Advertisements
محمد نحلة
انضمت سمر مرسي إلى أبطال  مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، الذي يشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبدالغفور، ومن إنتاج العدل جروب، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.


المسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020، ومازال هناك عدد من التعاقدات قائمة مع مجموعة من الفنانين، ومأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس.

كما تستعد سمر لبدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسل " نحب تاني ليه" الذى تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع بعد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة: شكرا ديرحيست

حتى لا يطير الدخان | مسلسل مصطفى شعبان الجديد لرمضان 2020

بـ روب أسود.. إيمان العاصي تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

سمر مرسي تتعاقد على «ونحب تاني ليه» لـ رمضان المقبل

حتى لا يطير الدخان.. مدحت العدل لـ منتقدي مصطفى شعبان: دوره مختلف وهينجح.. فيديو

مدحت العدل يرد بقوة على مصطفى محرم ويدافع عن مصطفى شعبان.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

التذكرة بـ 25 جنيهاً.. أحمد موسى يستعرض مواصفات أول أتوبيس كهربائي في القاهرة.. فيديو

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

مستعد أعوضه.. محمد رمضان يعتذر على الهواء لـ الطيار المفصول

بعد اكتشاف السحر بمقابر سوهاج.. لماذا تُدفن الأعمال في القبور؟ أسرار لا تعرفها

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب