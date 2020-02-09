سمر مرسي تنضم لأبطال مسلسل حتى لا يطير الدخان

انضمت سمر مرسي إلى أبطال مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، الذي يشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبدالغفور، ومن إنتاج العدل جروب، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.
المسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020، ومازال هناك عدد من التعاقدات قائمة مع مجموعة من الفنانين، ومأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس.
كما تستعد سمر لبدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسل " نحب تاني ليه" الذى تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.