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أخبار البلد

سقوط أمطار على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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صدى البلد
شهدت بعض المناطق في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط الأمطار بشكل متقطع ومتوسط، منذ الصباح الباكر، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. 

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية منذ يومين.

وتابعت مديرة مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون باردا أثناء النهار وشديد البرودة فى الليل، وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وأيضا تصل إلى القاهرة مع استمرار نشاط الرياح الباردة.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر بإرتداء ملابس شتوية ثقيلة سواء أثناء الليل والنهار وخاصة الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر، مشيرة إلى أنه يجب القيادة بهدوء فى الساعات الأولى من الصباح الباكر. 
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