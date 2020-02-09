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توك شو

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:48 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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قسم التوك شو

أفاد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة  للأرصاد الجوية، بأن هناك موجة من حالة عدم الاستقرار في الطقس والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وتنتهي اليوم الأحد، لافتا إلى أنه لا يزال نشاط الرياح مستمرا مع انخفاض درجة الحرارة.


وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " المذاع علي فضائية "دي أم سي"، أن طقس اليوم بارد مع تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه بحلول يوم الاثنين تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري.


وأكد محمود شاهين، أن السواحل الشمالية والوجه البحري تشهد سقوط بعض الأمطار، مضيفا أن المناطق المشمسة تقل فيها سقوط الأمطار.


وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة  للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة التي تشهدها القاهرة نهارًا تسجل 16 درجة مئوية وهي أقل من المعدل الطبيعي بـ 3 درجات مئوية.


وتابع الدكتور محمود شاهين، أن الكتلة الهوائية مازالت مسيطرة على مصر بسبب الرياح المحملة من جنوب أوروبا، لافتا إلى أنه بدءا من  الاثنين يهدأ نشاط الرياح وتتحسن الأحوال الجوية.

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