الذئب الوديع.. فيديو غريب لتصرف حيوان متوحش





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كاميرات المراقبة التقطت فيديو لذئب مر بماسورة قديمة وتتبعه مصور مغامر ليرى متى سينقض الذئب على فريسته.





وتعجب المصور بسبب تصرف الذئب وظن أنه يحلم، إلا أنه كان واقعا، حيث لم يتعرض الذئب لأحد السناجب الذي مر بجانبه بل ركض بجانبه وكأنهما تجمعهما صداقة قوية.





وشارك العديد من الرواد الفيديو متسائلين عن طبيعة ذلك الذئب الغريبة والتي تختلف عن جميع الذئاب.









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ ذئب اعتبره البعض من الحالات الخاصة، لأن طريقته مختلفة عن أسطورة الذئب الماكر المفترس التي تعودنا عليها.