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محافظات

سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة بالقليوبية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار خفيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد.


ولم تؤثر الأمطار على حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، حيث شهدت الشوارع انسيابية فى الحركة المرورية.


من جانبه، أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع تقلبات الطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.


وشدد محافظ القليوبية على استمرار تجهيز المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل وسحب أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

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