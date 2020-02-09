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تعليم

إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:33 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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انجي هيبة
انتظمت الدراسة بمدارس محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، وشهدت أغلبها نسبة حضور متوسطة من الطلاب والطالبات.

تابعت شؤون المدارس انتظام العمل، بداية من طابور الصباح، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية حيث أشادوا بالانضباط، وتم التنبيه علي جميع الطلاب والعاملين بإتباع إرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروسات المعدية. 

كما شهدت أغلب المدارس جولات مكوكية لمسئولي التعليم من مديري الإدارات والمتابعة ورؤساء الأقسام، حيث زاروا عدد من المدارس وقاموا بمتابعة أعمال الصيانة بالمدارس تسليم الكتب سير الدارسه والمعلمين والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى.  

وفعلت بعض المدارس الإجراءات ضد غياب الطلاب، حيث أعلنت تسجيله الكترونيا يوميا ابتداء من أول يوم من بداية الترم الثانى، وأنذرت بالفصل. 

وحرصت المدارس علي مشاركة الطلاب في أنشطة ترفيهية من خلال المكتبات والتدبير المنزلي، في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية
إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية
إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية
إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية
إرشادات صحية وأنشطة ترفيهية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الإسماعيلية
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