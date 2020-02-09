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أخبار البلد

وزارة الهجرة: نتابع التحقيقات في واقعة التحفظ على مواطن مصري ونجليه في السعودية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:34 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وأثناء عودتهم تم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على أثر مشادة مع فرد أمن.


وذكر بيان، اليوم، الأحد، أن الوزيرة تواصلت مع السفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والقنصل العام هشام فتحي، قنصل مصر العام بجدة.


وأكدت السفارة متابعة الموقف منذ لحظة التحفظ على الأسرة، وأنه تمت إحالة القضية للنيابة وتجري متابعة سير التحقيقات في هذا الشأن.


وأعادت وزيرة الهجرة التأكيد على الثقة والاحترام لعدالة سير التحقيقات السعودية، مثمنةً على رعاية المملكة العربية السعودية للجالية المصرية.

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