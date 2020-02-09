خبير اقتصادي: الرئيس السيسي روج عالميا لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي وتبنى المشروعات والخطط المقررة لأفريقيا 2023 وحمل تلك المشروعات وقام بالترويج لها من خلال العديد من المؤتمرات والفعاليات التى أقيمت فى الكثير من دول العالم، وكان يسعى للحصول على تمويل عادل ويسعى إلى التواصل مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين.





وأضاف الدكتور وليد جاب الله، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى روج لمشروعات أفريقيا بالقمم المختلفة التى شارك بها، مشيرًا إلى أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام التى كان للاتحاد الأفريقى نشاطًا على مستوى العالم بمجهود كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يشارك فى اجتماعات كثيرة وقمم، وكانت عينه موجهة إلى مصر وكان يروج للمشروعات الأفريقية فى جميع القمم والاجتماعات التى يشارك بها.





وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي من أهم الإنجازات التى قامت بها مصر فى 2019، ومن حق مصر أن تفخر بإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي.



