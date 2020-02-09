انتظام الدراسة بمدارس المنيا في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

انتظمت الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المنيا في الإدارات التعليمية التسعة، بدايةً من طابور الصباح، حيث تم إلقاء النشيد الوطني وتحية العلم والتزام الطالبات والطلاب بالزى الرسمي وانتظام المدرسين بالحضور.





وبحسب بيان، شهدت المدارس إلقاء كلمة في طابور الصباح عن التوعية الصحية للطلاب والوقاية من الأمراض المعدية والتنبيه بالاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة وعند الشعور بأي أعراض يجب التوجه فورًا لمكتب الزائرة الصحية.





وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الكتاب المدرسى وصل لكل المدارس وتم البدء فى توزيعه مع أول أيام الدراسة، والتأكد من إنتظام الجدول الدراسي، وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، وتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لضمان حسن سير وإستقرار العملية التعليمية .





وشدد عزب علي الإلتزام بتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي التأكيد على الإستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني مع متابعة إلتزام جميع المدارس بذلك، وإعداد خطة المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديريات، مع متابعة إلتزام المدارس بتفيذ لائحة الإنضباط المدرسي وحظر إستخدام العقاب البدني للطلاب .



