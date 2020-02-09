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أخبار البلد

لمواجهة كورونا .. وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر الدولي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:06 ص
وزيرة الأقصر تصل
وزيرة الأقصر تصل الأقصر
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قسم الأخبار
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)  إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وقال "مجاهد"، إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد  بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة ( وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر -أسوان -جنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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