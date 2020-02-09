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مرأة

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:31 ص
عصير الليمون
عصير الليمون
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رشا عوني
اعتاد الكثير على اتباع بعض العادات الصباحية مثل تناول القهوة أو الشاي فور الاستيقاظ، وإهمال وجبة الإفطار، لكن هذه العادات غير صحية وتتسبب في نتائج سلبية على كافة أعضاء الجسم، لكن يمكنك تحسين وظائف الجسم من خلال تناول كوب من عصير الليمون على الريق. 

بحسب نصائح موقع Health24 فهناك العديد من الفوائد الصحية التي تحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون الطازج صباحًا قبل تناول وجبة الإفطار، وهي : 

1- يحمي من قصور الجهاز المناعي ويقتل الفيروسات و الميكروبات 
2- يحميك من نزلات البرد والأنفلونزا
3- يكافح العدوى ويزيل السموم من الجسم
4- يعالج حب الشباب
5-غني بمضادات الالتهاب التي تكافح التهاب الحلق واللوزتين 
6- يهدئ تشنجات القولون 
7- يقلل من التوتر والقلق 

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