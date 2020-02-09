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مرأة

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:27 ص
امراض القلب عند النساء
امراض القلب عند النساء
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رشا عوني

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن النساء في سن الثلاثينات أكثر عرضة للإصابة بأزمات القلب خاصة في سنوات ما قبل انقطاع الطمث.


وكتب جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" :" في  الحقيقة السيدات في هذه المرحلة العمرية معنيات إلى حد ما بأمراض النساء والتوليد وسرطان الثدي، بينما تشير الدراسات إلى تزايد الإصابة بأزمات القلب في سن ما قبل انقطاع الطمث".


وأشار جمال شعبان لمجموعة من الأسباب التي تسبب أمراض القلب بالنسبة للنساء في سن الثلاثينات وهي :

الرتابة والخمول

البدانة

التدخين

التوتر

الإصابة بالضغط

مرض السكري

ارتفاع دهون الكولسترول الضارة

وجود تاريخ عائلي واستعداد وراثي


وأوضح جمال شعبان أن أعراض الأزمة القلبية في السيدات قد تكون غير نمطية وقد تكون في صورة وجع في الرقبة أو ألم أسنان الفك السفلي أو أعلى البطن أو أعلى الظهر .

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تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

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