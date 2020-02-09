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تعليم

3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:12 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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محمد الصاحى
فتحت صباح اليو الأحد، مدارس محافظة الجيزة، أبوابها في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث فتحت 3748 مدرسة على مستوى المحافظة أبوابها، لاستقبال  2299125 طالب وطالبة.

واستهل خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بداية الفصل الدراسي الثاني بزيارة مدرسة الاورمان الثانوي بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية  والذي شاركه في تلك الجولة الدكتور محمد منصور وكيل  وزارة الصحة بالمحافظة.

وشدد حجازي على الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض من خلال النظافة الدائمة ونشر الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض بأماكن ظاهرة داخل المدارس  .

ووجه الطلاب بضرورة التطهير الكامل والمستمر والشامل للمدارس وكذا الفصول والحمامات باستخدام المطهرات اللازمة والتهوية الجيدة للفصول الدراسية  مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب .
 
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح أن جميع مدارس المحافظة الإجراءات الوقائية ضد الامراض المعدية وذلك من خلال كلمة في طابور الصباح وتخصيص الحصة الأولى لتوعية الطلاب كما قامت بعض الادارات بتنظيم ندوات توعية بالاستعانه باطباء متخصصين.
3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي
3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي
3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي
3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي
3748 مدرسة بالجيزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي
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