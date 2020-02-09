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محافظات

إزالة 156 حالة تعد على 1033 فدانا ضمن الموجة الـ 15 بأسيوط

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تمكنت محافظة أسيوط من تنفيذ إزالة لـ 156حالة تعد على 1033فدانا بمراكز وقرى المحافظة ضمن الموجة الـ 15 للإزالات واسترداد حق الشعب وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية.



وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة خلال حملات بإشراف السكرتير المساعد للمحافظة ضمن جهود المحافظة المبذولة لاسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية على أن يتم تسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية.


 

وأضاف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم إزالة 156 حالة تعد على مساحة 1033 فدانا ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالات بناءً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على التصدي بجدية وحزم لأي شكل من أشكال التعديات سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والبرنامج الزمني المعد لذلك موضحًا أنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجاري سداد رسوم الفحص لعدد 126حالة بمساحة 539 فدان زراعة وجاري إرسال 53 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (أسيوط الجديدة) بمساحة 235 فدانا.

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