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ديني

علي جمعة: قضية الطلاق أصبحت مهزلة .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:16 م
علي جمعة: قضية الطلاق
علي جمعة: قضية الطلاق أصبحت مهزلة
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محمود ضاحي
استنكر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ثقافة الناس في الاستهانة بقضية الطلاق، موضحا أن الطلاق أمر عظيم عند الله وأبغض الحلال وإبليس يفرح عندما يهدم بيت بسبب الطلاق.

وأوضح جمعة خلال لقائه على فضائية" سي بي سي" ، أن الحلف بالطلاق أصبح مهزلة، ففي الأسواق البيع والشراء بالطلاق، ولا علاقة لهذا بالدين ، والإدراك -وننصحهم بالذهاب للدار ليحقق  أحد المشايخ هناك.

وتابع: الكثير لايعرف أحكام الطلاق، ولابد من الذهاب لدار الإفتاء لأنهم متعودون ومدربون على الأسئلة الكثيرة المتعلقة بالطلاق.

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