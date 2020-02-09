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رياضة

مدرب سيدات الأهلي لليد: الفوز على سموحة استعداد قوي لمواجهة الشمس

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر صلاح، مدرب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي أن فريقه جاهز لانطلاق منافسات دور الثمانية في كأس مصر التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة فريق الشمس.

وأضاف «ياسر» أن الفريق جاهز فنيا وتكتيكيا، بعد الأداء الرائع الذي قدمه في بطولة الجمهورية، وتحقيق الفوز أمس على سموحة بنتيجة 35-19.

وأوضح أن الأهلي يحتاج إلى التوفيق في مباريات الكأس، مؤكدًا أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة، مشددا على أن مباراة كأس مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة أن ضربة البداية دائمًا تلعب دورا كبيرا في تحديد ملامح مشوار الفريق بالبطولة.

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