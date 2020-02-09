رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا.





وافتتحت القمة السنوية للاتحاد الأفريقي صباح الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «إسكات الأسلحة».





ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.





يشار إلى أن المنظمة أخفقت في تنفيذ التعهد الذي قطعته في العام 2013 بـ«إنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020».