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حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص من بينهم 5 من أسرة واحدة في حادث سير بملوي

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:28 م
حادث سير
حادث سير
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أيمن رياض
أصيب 7 أشخاص من بينهم 5 من أسرة واحدة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ملاكى، بمركز ملوي جنوب المنيا.
 

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 7 مصابين من بينهم 3 أطفال إثر حادث تصادم بالقرب من ملف حافظ بالطريق الزراعي المار على مركز ملوي.


وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث أثر تصادم سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة  ياسر عبد الرشيد سيد ، طبيب جامعي ، 47 سنه ، مقيم بمركز ملوي ، مصاب باشتباه نزيف بالبطن ، وسارة عاطف فتحي ، 35 سنه ، مقيمة بملوي ، مصابه بجرح في الفم وكدمات بالجسم ، وشذي ياسر عبد الرشيد ، 10 سنوات طالبة ، لاما ياسر عبد الرشيد ، 5 سنوات طفله ، سما ياسر عبد الرشيد 15 عاما ، طالبة من أسرة واحدة ، كما أصيب محمد منصور محمد ، 25 عاما ، بدون عمل ، مصاب بجرح بالجبهة بطول 3 سم ، وكدمات ، وجمال سيد أحمد ، 25 عاما ، بدون عمل ، مقيم بملوي ، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر.


و تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام ، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.   

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