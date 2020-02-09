أيمن بهجت قمر يثير الجدل بعد دعمه لمطربي المهرجانات .. تفاصيل





وكتب أيمن بهجت قمر، تغريدة قال فيها: " زمايلنا الشبان في الموسيقى محدش يهاجم المهرجانات اشتغل وطلع أصوات ده اللي أنا عملته في تجربتين قبل كده وبعمله اليومين دول".





وأضاف أيمن بهجت قمر: " موهبتك وفنك هما اللي يفرضوا شغلك لا البوستات ولا الهجوم عليهم هيعمل حاجة هما عملوا المتاح ونجحوا".





وتابع أيمن بهجت قمر قائلا: "أنت كمان اعمل كدة قريب هتسمعوا أخبار حلوة عن ١٥ صوتا واعدا".

أثار المؤلف أيمن بهجت قمر جدلا كبيرا في الوسط الفني بعد دعمه مطربى المهرجانات من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".