أنا مرعوب.. حمادة هلال يستغيث من كائن هاجمه في غرفة نومه

وعلق حمادة هلال على الفيديو قائلا: " زي ما انتو شايفين اكتشفت إن غرفة نومي فيها فار، ومش عارف أعمل إيه، وأنا مش خايف أنا مرعوب، مفيش أي طريقة يا جماعة الفار مش واكل معاه مصيدة ولا لزق، اتفضلوا معانا".





يذكر أن حمادة هلال طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان "اووه لا لا" التى حققت نجاحا كبيرا عن طرحها على يوتيوب.



