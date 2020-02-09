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أخبار العالم

العاهل الأردني يتسلم رسالة خطية من بوتين حول التطورات بالمنطقة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 م
العاهل الاردني
العاهل الاردني
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أ ش أ
تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الاردن / بترا/ أن الملك عبد الله، أكد خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، علي عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الملك عبد الله ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

كما جرى خلال اللقاء بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.
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