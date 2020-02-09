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أخبار العالم

لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني الفاشلة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشر التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للحظة إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، والذي فشل في الوصول إلى مداره.

وأظهر مقطع الفيديو عملية إطلاق الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي، والتي تمت بنجاح، لكن الصاروخ لم ينجح في إيصال القمر إلى مداره.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشئون الفضائية، أحمد حسيني: "تمكن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

وأوضح المسئول الإيراني: "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة"، مشيرًا إلى أن الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر "ظفر" في المدار.

فيما علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فشل إيران في إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، وقال على تويتر:"إيران فشلت اليوم في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء. الإيرانيون يفشلون أيضا في نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان لأننا نعمل هناك باستمرار, بما في ذلك في هذه الأيام بالذات".

ويأتي هذا الإطلاق في إطار برنامج تقول الولايات المتحدة، إنه يهدف إلى تطوير التكنولوجيا الصاروخية الإيرانية، بينما تنفي طهران أن تكون خطتها الخاصة بالفضاء تمثل تغطية تتستر على تصميم الصواريخ.

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