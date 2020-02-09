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محمد أبو العينين: أدعو لإعادة دراسة أسعار الطاقة في مصر.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:36 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن الدولة تقوم بتشجيع التجار والمستثمرين، ولابد من الوقوف بجوار أصحاب المصانع و المزارع المتعثرة ليتفرغوا لقضية الإنتاج.


وأضاف أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ، أن الدولة تسعى لوجود تنافسية للمصنع المصري، ولابد أن نضع المنتج المصري فى تنافسية مع المنتج العالمي.


وأشار محمد أبو العينين، إلى أن تخفيض سعر الغاز ساهم في تشجيع الصناعة، وأدعو لإعادة دراسة أسعار الطاقة فى مصر، وطالب بأن يتم فى الفترة المقبلة حل جميع المشكلات التى يعانى منها المُصنع.


وأوضح محمد أبو العينين، أنه لابد من جذب شركات عالمية كبيرة للاستثمار فى مصر، وأكد: لازالت توجد عقبات بيروقراطية تقف حائلا أمام تنشيط وجذب الاستثمار.


ولفت محمد أبو العينين، إلى أنه يجب دعم فكرة التخصص الإنتاجي فى مصر.


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