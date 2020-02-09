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أبو العينين: أندية كبيرة مثل الأهلي طلبت براعم صغيرة من أكاديمية كليوباترا ..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:38 م
رجل الأعمال والصناعة
رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه عندما أنشأ أكاديمية كليوباترا تقدم إليها 50 ألف شاب لديهم مهارة بفئات عمرية مختلفة.

وأضاف «أبو العينين»، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أندية كبيرة مثل الأهلى طلبت التعاقد مع أسماء من البراعم الصغيرة المتواجدة في أكاديمية كليوباترا.

وأشار نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن الحزب سيتبنى منظومة عمل متكاملة للمجموعات الشبابية لتقديم مشروعات على أرض الواقع ولن يترك الشباب.

وأوضح أنه سيجتمع بقيادات الحزب وأهالي الجيزة لوضع استراتيجية مشتركة للصحة والتعليم والشباب لتنفيذها في الدائرة، لافتًا إلى أنه سيعمل على مؤسسات تخدم رجال الأعمال ودعم رجال الصناعة الصغار.

وشدد على أنه سوف ينظم لقاءً قريبًا مع المتخصصين وأصحاب الخبرات والوطنيين وأصحاب الفكر المتجدد لتقديم خريطة جديدة بفكر جديد بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.

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