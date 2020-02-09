بسبب وجبة سمك.. إصابة 3 أطفال باشتباه تسمم في كفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، 3 أطفال، من قرية سنهور المدينة، مصابين باشتباه تسمم، نتيجة تناول وجبة أسماك بالمنزل.





والمصابون هم، محمد.ح.ر 10 سنوات، وشقيقيه، محمود 9 سنوات، عبد الرحمن 5 سنوات، قد نُقلوا إلى المستشفى مصابين بأعراض اشتباه في تسمم غذائي.





وعلى الفور، جرى إسعافهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وذلك عقب إجراء غسيل معوي لهم، وحجزهم لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.





وأكدت ر.م 35 سنة، ربة منزل، والدة الأطفال، أن أبناءها الثلاثة قاموا بتناول وجبة أسماك بالمنزل، وبعدها شعروا جميعًا بحالة إعياء شديدة، وجرى نقلهم للمستشفى لإسعافهم.





وتحرر رجال الشرطة عن هذه الواقعة المحضر رقم 1232 لسنة 2020م، وأخطرت النيابة بالواقعة.



