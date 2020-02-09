AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين واعدا بتنفيذ كل طلبات المرأة في الجيزة: السيدات هن عظيمات مصر.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:51 م
رجل الأعمال والصناعة
رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب

وعد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، بتنفيذ كافة متطلبات المرأة في دائرة الجيزة.


وقال «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المرأة هي الأم التي تعبت وربت لإخراج جيل ينفع البلد وهي أم الشهيد والبطل الذي دفع حياته فداء للوطن.


وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن المرأة المصرية لها دور كبير في ثورة 30 يونيو،  وأيضا في كل عرس انتخابي في مصر يكون للمرأة دور كبير ومؤثر، مؤكدا أن السيدات هن عظيمات مصر.


وأشار إلى أنه رأى في أهالي الجيزة فرحة وحبا، ونظرة عيونهم فيها فرحة وتفاؤل، لافتا إلى أن أهم سمات الرئيس السيسي هو التركيز على المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، خاصة أنهم كانوا مهمشين من قبل.


وأوضح أن التاريخ سيسجل اهتمام الرئيس السيسي بالشباب، والمؤتمرات التي يتبناها من أجل الشباب والمرأة، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور مهم في البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء والمناصب العليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر جماهيري حاشد.. محمد أبو العينين يتحدث عن مسيرته البرلمانية منذ التسعينيات.. فيديو

محمد أبو العينين مسيرة اقتصادية وسياسية حافلة بالإنجازات والعطاء الخدمي.. تقرير

أبو العينين: طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء.. ونجح في تحقيق نهضة حقيقية

محمد أبو العينين: المقاولون العرب نموذج مصري مميز مطلوب في الكثير من الدول.. فيديو

أبو العينين: وضعنا خريطة متكاملة لـ الجيزة لتطوير المنظومة الصحية.. فيديو

محمد أبوالعينين: حزب مستقبل وطن لديه برنامج طموح.. فيديو

ترشيحاتنا

دولة عربية تعفي المسافرين من الرسوم الجمركية للحقائب والأثاث المنزلي

قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا

ماذا يقال في سجود السهو؟.. داعية إسلامي يجيب

ولا فيها حاجة .. أحمد عيد عبد الملك يثير الجدل بشأن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك

بسبوسة بالقشطة.. مؤامرة إخوانية على الأراضي التركية لتشويه الشرطة المصرية.. تفاصيل

القضاء يحسم طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها بـ الفضائيات في هذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور