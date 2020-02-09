أبو العينين واعدا بتنفيذ كل طلبات المرأة في الجيزة: السيدات هن عظيمات مصر.. فيديو

وعد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، بتنفيذ كافة متطلبات المرأة في دائرة الجيزة.





وقال «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المرأة هي الأم التي تعبت وربت لإخراج جيل ينفع البلد وهي أم الشهيد والبطل الذي دفع حياته فداء للوطن.





وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن المرأة المصرية لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، وأيضا في كل عرس انتخابي في مصر يكون للمرأة دور كبير ومؤثر، مؤكدا أن السيدات هن عظيمات مصر.





وأشار إلى أنه رأى في أهالي الجيزة فرحة وحبا، ونظرة عيونهم فيها فرحة وتفاؤل، لافتا إلى أن أهم سمات الرئيس السيسي هو التركيز على المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، خاصة أنهم كانوا مهمشين من قبل.





وأوضح أن التاريخ سيسجل اهتمام الرئيس السيسي بالشباب، والمؤتمرات التي يتبناها من أجل الشباب والمرأة، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور مهم في البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء والمناصب العليا.