قبل عيد الحب .. 5 نصائح ذهبية تساعدك في اختيار شريك حياتك

اختيار شريك الحياة ليس بالأمر السهل، او من الأمور البسيطة التي يمكن القيام بها بعشوائية، يجب التأني ومراعاة العديد من الأمور في شخصية شريك الحياة، لكن الأمر ليس صعب او مستحيل، كل ما عليك فعله هو اتباع النصائح التي قدمها موقع " power of positivity " في اختيار شريك الحياة ..





• نصائح لأختيار شريك الحياة :-





1-التناغم والتوافق الفكرى بين الطرفين، وهذا أهم من التوافق المادى.





2-النظرة المتوازنة للمادة، فلا يرى أحد الطرفين أن المال للادخار والطرف الآخر يرى أنها للترفيه والنعيم، فجزء للنعيم وجزء للادخار.





3-الرغبة فى الاستمرارية فى الزواج بحب وليس الاستمرارية من باب أن تلك الحياة هى ما كتبت لنا، لكن استمر برغبتك فى التجانس مع الطرف الآخر.





4-التفكير فى أن مكونات الحياة الزوجية ما هى إلا سبيل للتعايش، وإطار خارجى لصورة بها أشخاص وليست الأشخاص أنفسهم.





5-اكتمال مكونات عش الزوجية المادية ليست علامة على الراحة واكتمال تلك الحياة بين الطرفين، فهناك التفاهم والحب الذى يكمل الحياة بين الزوجين.



