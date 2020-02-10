أبو العينين: مصر جادة في جذب المستثمرين ويجب الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية ضرورية لجذب المستثمرين، مؤكدا أن مصر جادة في جذب المستثمرين ويجب الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية.





وأضاف محمد أبو العينين خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه استثمر فى مصر لأنه محب لبلده ووطنه قائلا: "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع".





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أنه يفضل الاستثمار فى وطنة عن الخارج لأنه بذلك يفيد بلده وأبناء بلده وتوفير فرص عمل للشباب.





وأوضح محمد أبو العينين ، أنه أنشأ جميع مصانعه فى الصحراء الجرداء وهذه كانت مخاطرة كبيرة منه ولكن المخاطرة نجحت فى النهاية، مشيرا إلى أنه يتابع جميع المستجدات الدولية فى الصناعة لمواكبة العصر.





وأشار إلى أن، سفر العاملين لديه من الشباب إلى العالم لكي يعرف كل جديد فى تطور الصناعة بالخارج، مضيفا أن هناك أكاديمية خاصة لتدريب العمالة الشابة.