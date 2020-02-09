أبو العينين عن رئيس تحرير صدى البلد: تواصل مع دول العالم لتصحيح صورة مصر

أكد رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" للمجالس النيابية مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن الله كرمه بمجموعة قوية من العاملين في المجموعة وخاصة موقع صدى البلد وشبكة القنوات.

ووجه محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، التحية لـ أحمد صبري رئيس تحرير موقع "صدى البلد" على المجهود الكبير المبذول، قائلا عن أحمد صبري: يقدم "شغل متميز" من حيث المصداقية وبدأ في التواصل مع العالم كله وعمل اتصالات مع اليابان والصين وأوروبا لنشر أخبار مصر بالصورة الصحيحة وليست المغلوطة التي يروجها الإعلام المغرض".

وأضاف أبو العينين: "أيضا المجموعة التي تعمل في موقع صدى البلد تبذل مجهودا كبيرا وكلهم من الشباب الحيوي والنشط الذين يؤدون رسالة وطنية مع قناة صدى البلد.. وأنا سعيد أن أكون جزءا من هذا الكيان".