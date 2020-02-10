أبو العينين يشكر أشرف رشاد وعلاء عابد على الهواء.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة تعاني من مشاكل كثيرة يسعى إلى حلها، وعلى رأسها قضية التعليم.









وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد نهضة للتعليم حديثة والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.





كما وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، التحية لـ رئيس حزب مستقبل وطن المهندس اشرف رشاد، قائلا:"من الشباب الواعد ودائما مايعمل لمصلحة المواطنين".





وفى السياق ذاته وجه أبو العينين التحية للواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا:"رجل طموح وذكى ودائما على تواصل معي".





وأشار نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحًا أن الرئيس السيسي طموحاته تصل إلى عنان السماء، ونجح في تحقيق نهضة حقيقية حديثة من دون حدود.









وأوضح «أبو العينين» أن الصحة لها اهتمام كبير جدا وتطوير المستشفيات، وتم وضع خريطة في لمحافظة الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعًا موسعًا بجامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة الفاعل فيها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.









ونوه «أبو العينين» بأنه أصدر كتابًا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت بعض المشروعات التي تهم أهالي الجيزة، وهذا ا يسعى إلى تنفيذه الآن.









وشدد على أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، وتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.