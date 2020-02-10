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فن

بالأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:07 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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محمد بدران
شاركت المطربة الكويتية شمس، جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة بفستان باللون الأبيض مكشوف الصدر، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وتركت شمس شعرها القصير منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت وضع الآي لاينر باللون الأسود، مع الماسكرا، فيما اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها باختيار بعض الإكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت قرطين باللون الذهبي وخاتم بنفس اللون.




بالأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة
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