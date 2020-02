بالأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

View this post on Instagram

العُمر لنْ يَتكرّر ! فَـ لَاتَخْسر وَقْتكَ بِـ حِقدٍ أَو كُرهٍ .. وَ أجعَل البَسمَة وَ التَّسامُح عِنوانكَ!😌🌹 َ