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محمد أبو العينين عن شيخ الأزهر: علامة من علامات الإسلام الوسطي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:03 ص
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد ابوالعينين وشيخ الازهر
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حمزة شعيب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو علامة من علامات الإسلام الوسطي.


وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: "على المستوى الشخصى انا أحب الشيخ أحمد الطيب وأكن له كل تقدير وإحترام، وقيمتها يعرفها الجميع فهو شيخ الازهر وهذا كافي".

وتابع: "تجمعنى علاقة طيبة بشيخ الأزهر، وأنا افخر به، فهو صورة السماحة الدينية، مضيفا: "أفخر بما قاله فى زيارة دبي وما قاله ايضا فى خطبة رفيعة المستوى".



وفى سياق آخر، أشار  نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحًا أن الرئيس السيسي طموحاته تصل إلى عنان السماء، ونجح في تحقيق نهضة حقيقية حديثة من دون حدود.


وأوضح «أبو العينين» أن الصحة لها اهتمام كبير جدا وتطوير المستشفيات، وتم وضع خريطة في لمحافظة الجيزة، موضحا أنه عقد اجتماعًا موسعًا بجامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة الفاعل فيها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع النواب.


ونوه «أبو العينين» بأنه أصدر كتابًا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت بعض المشروعات التي تهم أهالي الجيزة، وهذا ا يسعى إلى تنفيذه الآن.


وشدد على أنه يقدم خريطة جديدة بفكر جديد يشارك فيها متخصصون وعلماء من خلال برنامج عمل، وتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني.

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