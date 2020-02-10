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أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع أعداد الوفيات في عموم البلاد جراء فيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد إلى 902 حالة. 

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 871 شخصا. 

وكانت  الحكومة الصينية أعلنت تخصيص  71.85 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 10.3 مليار دولار في إطار حملة وطنية عملاقة لمكافحة فيروس كورونا الجديد والوقاية منه.

ونقلت شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية عن وزير المالية الصيني، ليو كون، قوله: "الحكومة أنفقت 31.55 مليار يوان من المبلغ الإجمالي في إطار برنامج الإجراءات الخاصة بمواجهة هذا الوباء المستمر منذ أواخر ديسمبر 2019".

وأضاف أن "الأموال الباقية سيتم إنفاقها في الفترة المقبلة، وأنها ستخصص أيضا لمساعدة المواطنين المحتاجين إلى خدمات العلاج"، متعهدا بأن تفعل السلطات الصينية كل شيء ممكن لمواجهة الوباء.

كما شدد على أن وزارة المالية ستعمل جاهدة على ضمان الأنشطة الاقتصادية المستقرة، مبينا أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية العامة، ويمكن أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات بعد انتهاء العطلة بمناسبة عيد الربيع.
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