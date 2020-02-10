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مرأة

زي القمر .. ريا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:03 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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رضوى حسام
حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بفيديو  جديد لها خلال حضورها حفل الأوسكار 2020.

خطفت ريا أبي راشد  الأنظار فى الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر طويل، بالقماش اللامع، ليبرز عن جمالها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ويعتبر حفل الأوسكار من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها، بالإضافة لحضور العديد من المشاهير .

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