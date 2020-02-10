طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

كشفت وكالة شهاب الفلسطينية عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين.





ووفقا لوكالة شهاب فإن طائرات الاحتلال استهدفت موقع التل التابع لكتائب القسام غرب مدينة دير البلح بخمسة صواريخ.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان عاجل له، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.





وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، إن صافرات الإنذار انطلقت في مستوطنة سيدروت والمناطق المحيطة بها.





وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن سقوط الصاروخ لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أي أضرار.