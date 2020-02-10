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فن

شاهد.. انطونيو بانديراس على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ92.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:52 ص
انطونيو بانديراس
انطونيو بانديراس
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شروق ابراهيم
وصل منذ قليل النجم العالمي انطونيو بانديراس لخفل توزيع جوائز حفل الاوسكار الـ92 الذي يقام الان في مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهر أنطونيو بانديراس مع حبيبته نيكول كيمبل في كامل أناقته مرتديا بدلة سوداء.

قدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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