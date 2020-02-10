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مشروعات لتحديث الجيزة.. أبو العينين: كنت صاحب مبادرة لتنفيذ 186 مشروعا.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:59 ص
رجل الأعمال والصناعة
رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه أصدر كتابا بعنوان «مشروعات لتحديث الجيزة»  يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة، ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المبادرات والمشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، وهناك مشروعات تهم أهالي الجيزة، يسعى لتنفيذها الآن.

وأضاف «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد" أنه عقد اجتماعا موسعا في جامعة القاهرة عام 2000 لإنشاء منظومة جديدة وتفاعلت معها المحافظة والجامعة بالتنسيق مع البرلمان، مؤكدا أن الكتاب به 186 مشروعا تنفذ في محافظة الجيزة وفقا لبرامج ودراسات.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أنه يقدم تجربة جديدة بفكر جديد من خلال برنامج عمل، مناشدا الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة،  مؤكدا أن قوة الدفع الحقيقية في الثورة الصناعية في التعليم والمعرفة.

وشدد على أن العالم قائم الآن على اقتصاد المعرفة والتعليم، موضحا أن الرئيس السيسي طموحاته تصل إلى عنان السماء ونجح في تحقيق نهضة حقيقية حديثة بدون حدود.

وأضاف «أبو العينين» أن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.
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