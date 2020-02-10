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فن

ناتالي بورتمان تطل بالأسود في حفل الأوسكار.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:50 ص
ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان
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شروق ابراهيم
أطلت النجمة العالمية ناتالي بورتمان بفستان اسود طويل منقوش بالذهبي مع معطف كلاسيكي اسود وتسريحة الشعر القصير، خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

ناتالي بورتمان تطل بالأسود في حفل الأوسكار.. صور
ناتالي بورتمان تطل بالأسود في حفل الأوسكار.. صور
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