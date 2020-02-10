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رسالة مؤثرة.. الأميرة ديانا توصي الأمير هاري بشيء في عيد ميلاده الـ 30

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قبل سنوات قليلة من رحيلها  كتبت الأميرة ديانا  عددًا من الأمنيات وما ينبغي أن يهب للأبناء، الأمير ويليام والأمير هاري، في حالة وفاتها، وتوصي بأمور يجب أن تهدى إلى أبنائها عندما يبلغن سن الثلاثين.

وثقت الوصية  وتم توقيع المستند الأصلي بواسطة ديانا  في 1 يونيو 1993 وتم تعديله لاحقًا في عام 1996، وكانت ديانا قد عينت والدتها ، فرانسيس روث شاند كييد ، وشقيقتها السيدة إليزابيث سارة لافينيا ماككورودال ، كمديرين تنفيذيين وأمناء على الوصية، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكان مضمون الوصية التي تركتها ديانا آنذاك أن يتم توزيع جميع ممتلكاتها بين ويليام وهاري، وتوزيع الباقي على 17 طفل يتيم الأب والأم، في حين تم منح 50،000 جنيه استرليني لخادمها بول باريل.

ووفقا للتقارير ، أرادت ديانا وضع الجزء الأكبر من نصيبها في أراضيها في صندوق ائتمان، وعندما يبلغ كل من وليام وهاري لـ سن 25، يتم منحهم هذه التركة.

ولكن سمحت المحكمة لوالدتها وشقيقتها بتغيير بعض تفاصيل إرادتها بعد وفاتها، فبدلًا من حصول الأمراء على حصتهم في سن 25 عامًا ، تم تغييره إلى سن 30 عامًا.

وتضمنت العناصر التي يجب منحها للأبناء عند بلوغهم سن الـ 30 هو فستان زفاف ديانا الشهير الذي صنع عام 1981 والذي كان من المقرر أن يهب لأبنائها عندما احتفل هاري بعيد ميلاده الثلاثين.

كما تلقى ويليام خاتم خطوبة ديانا ، الذي قدمه عند خطبته للدوقة كيت ميدلتون،وأعيد الفستان الذي يتكون من آلاف اللؤلؤ وطبقات من الحرير ويبلغ طوله 25 قدمًا  إلى أبنائها في عام 2014 بعد جولة عالمية.
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