الأهلي والوحدة.. جروس يستهدف لقب أبطال آسيا

شدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة ، على أنهم يهدفون لتحقيق جميع البطولات هذا الموسم، قبل أن يبدي انزعاجه من ضغط المباريات بإقامة واحدة كل 3 أيام ما أثر على الحالة البدنية للاعبي فريقه.





ويواجه اهلي جدة اليوم الاثنين ، الوحدة الإماراتي في افتتاح دوري أبطال آسيا على ملعب الأخير في أبوظبي.





وتابع:« سنلاقي فريق مميز، ويمر بأفضل حالاته الفنية، في وقت نلعب مباراة كل 3 أيام، وهو أمر مؤثر على الصعيد البدني، ولكننا جاهزون للمواجهة القارية، ونهدف لحصد العلامة الكاملة».





وأضاف:«نخوض جميع مبارياتنا بحثًا عن الفوز بهدف تحقيق البطولات التي نشارك بها كافة هذا الموسم»، ثم أردف:« الدوري السعودي صعب للغاية وقوي، المتسويات الفنية فيه متقاربة بين جميع الفرق، ونواجه مصاعب في بعض المباريات، ولكننا نستطيع التعامل مع الانتقادات بشكل مثالي».





وأكد جروس أن السوري عمر السومة لن يكون ضمن خياراته بسبب الإصابة، وقال:« غياب السومة بات مؤكدًا، ولكننا فريق رياضي محترف، وعلينا أن لا نتأثر بالغيابات، وإيجاد البديل المناسب دائمًا».