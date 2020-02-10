حادث مؤلم .. هجوم أسود على فتاة وتمزيقها حتى الموت

بينما كانت تؤدي عملها داخل قفص الأسود كالمعتاد هاجمتها الأسود من كل حدب وصوب وأصابتها بجروح بالغة الخطورة أودت بحياتها.





التقطت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم ، فقد ضُربت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا حتى الموت على يد الأسود أثناء عملها في محمية ألعاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقد تم استدعاء المسعفين بعد العثور عليها منهارة عند بوابة القفص مع إصابات مدمرة، فقد كانت مغطاة بالدماء بفعل عضة عميقة وجروح شديدة وآثار مخالب، ولكن الفتاة لم تصمد طويًا أمام إصابتها فقد أعلن المسعفون وفاتها في مكان الحادث.





فيما بدأت الشرطة تحقيقًا في محمية الألعاب في بيلا بيلا في ليمبوبو بجنوب إفريقيا، وقال المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا العقيد "موش نجوي": "إن التحقيقات الأولية التي أجريناها تظهر أنها كانت تؤدي واجباتها عندما هاجمها عدد غير معروف من الأسود".





وأضاف:" 'لا تزال الظروف المؤدية إلى هذا الحادث المأساوي غير معروفة حتى الآن".