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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:45 ص
انفلونزا الطيور في
انفلونزا الطيور في الصين
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رويترز
أعلنت وزارة الزراعة الصينية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "H5N6" شديدة العدوى في مزرعة دواجن بإقليم سيتشوان، في جنوب غربي الصين.

وقالت الوزارة مساء الأحد إن 1840 طائرا نفقت في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس "H5N6" المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي.

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يأتي ذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت السلطات الصينية إصابة 419 حالة جديدة به، ليرتفع أعداد المصابين إلى 40 ألفا و128 حالة. 

وقالت السلطات إن 6 حالات جديدة قد توفيت نتيجة المرض ليرتفع أعداد ضحايا المرض إلى 910 حالة. 

ووصل عدد الحالات التي تم شفائها تمام من المرض إلى 3240 حالة، كما ظهر الفيروس في 28 دولة حول العالم. 


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