رد قوي من رئيس قبرص على الجرائم التركية في المتوسط

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن بلاده لن ترجئ خططها بشأن التنقيب عن الغاز في المتوسط، على الرغم من المحاولات التركية لإجباره على التراجع.





وقال الرئيس القبرصي في تصرحات نقلها سكاي نيوز، إن وقف بلاده التنقيب عن الغاز في المتوسط يعني تنازل قبرص عن حقوقها السيادية.





وأعرب عن استعداده للتفاوض مع تركيا بشأن وحدة الجزيرة، دون وضع أي شروط مسبقة مثل وقف التنقيب عن الغاز في المتوسط.





وأضاف: "أن التشكيك في الحقوق السيادية أو وضع شروط مسبقة مثل القول أني أخرق القانون الدولي وفي المقابل، يجب أن تتخلى عن حقوقك السيادية حتى نتمكن من التفاوض... هذا لا يُظهر النوايا الطيبة أو النوايا الحسنة".





وتستمر تركيا في محاولاتها لوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط، وهو ما فشلت فيه.



