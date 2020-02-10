AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رد قوي من رئيس قبرص على الجرائم التركية في المتوسط

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:50 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن بلاده لن ترجئ خططها بشأن التنقيب عن الغاز في المتوسط، على الرغم من المحاولات التركية لإجباره على التراجع. 

وقال الرئيس القبرصي في تصرحات نقلها سكاي نيوز، إن وقف بلاده التنقيب عن الغاز في المتوسط يعني  تنازل قبرص عن حقوقها السيادية.

وأعرب عن استعداده للتفاوض مع تركيا بشأن وحدة الجزيرة، دون وضع أي شروط مسبقة مثل وقف التنقيب عن الغاز في المتوسط. 

وأضاف: "أن التشكيك في الحقوق السيادية أو وضع شروط مسبقة مثل القول أني أخرق القانون الدولي وفي المقابل، يجب أن تتخلى عن حقوقك السيادية حتى نتمكن من التفاوض... هذا لا يُظهر النوايا الطيبة أو النوايا الحسنة".

وتستمر تركيا في محاولاتها لوقف التنقيب عن الغاز في المتوسط، وهو ما فشلت فيه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرصان العثماني.. كيف يستغل أردوغان دولة ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط؟

قبرص تطالب محكمة العدل الدولية بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية

وزير الدفاع القبرصي: مستمرون بمواجهة الاستفزازات التركية بحذر

بعد اتفاق أردوغان والسراج.. قبرص تتحرك لردع أعمال تركيا غير القانونية

إسرائيل تدخل على خط أزمة الاتفاقية بين تركيا وليبيا

إسرائيل وتركيا.. هل يجمع الاقتصاد ما فرقته السياسة؟.. تل أبيب تدخل على خط أزمة اتفاقية السراج.. فورين بوليسي تكشف ما وراءها.. وإسرائيل تعقد صفقة مع أنقرة

ترشيحاتنا

حكاية شارع.. درب شكمبة بالسيدة زينب سكن به الباشوات وألتهمه التطور العمراني

عاش بطل ومات بطل.. عمرو سعد ينعى النقيب أحمد خالد

محمد الباز يكشف تهديدات الإخوان للمسيحيبن داخل بلدان الشرق الأوسط.. فيديو

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لانحراف طائرة في الجو أثناء هبوطها وسط عاصفة سيارا

هل يعاقب الله من مات وعليه دين لغيره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل الأوسكار 2020.. الجوائز.. لقطات إنسانية وعفوية وأجمل الإطلالات.. صور

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار