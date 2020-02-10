صحف الكويت تبرز دعوة الرئيس السيسي إلى تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب ، والتي أطلقها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسي يدعو إلى تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى عقد قمة أفريقية في القاهرة؛ لبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء، مؤكدا استعداد مصر لاستضافة تلك القمة الأفريقية الخاصة، من واقع مسؤولياتها وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح، لتحقيق السلم والأمن في أفريقيا.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، أنه رغم تنامي التحديات أمام القارة الأفريقية، لاسيما استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، إلا أن مصر حرصت على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا، معتمدة على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة، وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.





وذلك من خلال العديد من المبادرات، لاسيما عبر استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، فضلا عن اختبار هذا الطرح خلال العام الماضي في الكثير من القضايا، خاصة أفريقيا الوسطى، والكونغو الديموقراطية، وجنوب السودان، وغينيا بيساو.





من جانبها، قالت صحيفة "النهار" تحت عنوان "الرئيس المصري يعرض استضافة قمة أفريقية لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب"، إن الرئيس السيسي، عرض استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية، تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أبرز التحديات التي واجهت القارة الأفريقية خلال العام الماضي، الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تمثلت في استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، ولاسيما في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن تحدي تحقيق الاستقرار.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المقترحة، بمعرفة مجلس الأمن والسلم الأفريقي، والهيئات الأفريقية الأخرى، على أن يعرض لاحقا على القمة الأفريقية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي، اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات، وأن مصر حرصت خلالها على حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانة في المحافل الإقليمية والدولية، ما أدى إلى تسارع خطى القارة بكل قوة وثبات.





بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان "السيسي يدعو لتشكيل قوة أفريقية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة، تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن استعداده لبحث ترتيبات هذه القمة مع رئيس جنوب إفريقيا الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية القمة في وضع رؤية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا.





وذكرت صحيفة "السياسة" تحت عنوان "السيسي يدعو إلى تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق السِّلم"، أن الرئيس السيسي دعا أمس، إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة، تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء، مؤكدا أهمية القمة في وضع رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا.





وأشارت إلى أن السيسي شدد على أن الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لن تكون نهاية المطاف؛ حيث ستظل مصر ستظل داعما أساسيا لتعزيز أطر التعاون الإفريقي، مشددا على أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، تعد أبرز التحديات أمام القارة.