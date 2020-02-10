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فن

بعد ظهورها شبه عارية.. أول صور لـ لينا أحمد الفيشاوي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:22 ص
لينا الفيشاوى ووالدها
لينا الفيشاوى ووالدها
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سعيد فراج
نشرت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد أيام من إثارتها الجدل بظهورها شبه عارية في صورة نشرتها آخر ديسمبر الماضي، لتكون أول صور تنشرها لها بعد الصورة المثيرة للجدل. 

وظهرت لينان أحمد الفيشاوي، في الصور الجديدة عبر "إنستجرام"، وهي ترتدي ملابس بيضاء وتحتفل مع إحدى صديقاتها في إنجلترا، موجهة لها رسالة حب عبر التعليق على الصورة.  

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها. 

وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

وكان شعبان سعيد، محامي لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى. 


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