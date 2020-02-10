مياه المنيا: تدريب 3069 من العاملين بالشركة وطلاب الجامعات بالتخصصات المختلفة

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة نجحت فى تدريب ٣٠٦٩ من العاملين بقطاعات وإدارات الشركة وطلاب الجامعات فى التخصصات المختلفة، وذلك خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.





ونوه المهندس ياسر الشهاوى إلى أنه تم تنفيذ ٦٥ برنامجًا للتدريب الفني لنحو 1409عمال بالشركة و٢٧ برنامجا تدريبيا إداريا وماليا لنحو 538 متدربًا و ١٤ برنامجا تدريبيا على "IT" لنحو 212 متدربًا، و١٤ برنامجا تدريبيا مسار وظيفى لعدد 110 متدربين، بالإضافة إلى التدريبات الخارجية لطلاب الجامعات، بتكلُفة رمزية كنوع من تخفيف التكاليف على أسرهم، حيث تم تنفيذ عدد ٥ برامج تدريبية لطلاب كليات (الهندسة - العلوم - الزراعة - التجارة - الطب)، لنحو 800 طالب وطالبة، ليصل إجمالى البرامج التدريبية إلى 125 برنامجا تدريبيا، ونحو 3069 متدربًا.





ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التدريبات والاختبارات اللازمة للمرشحين للترقية بالمسار الوظيفي لعامى 2018 و 2019، بنسبة نجاح تخطت 95% فى الاختبارات المعدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي تدريب العاملين الجدد بالشركة (المرحلة الأولى ) بالمسار الوظيفي، مشيرًا إلى أن برنامج اختبارات المسار الوظيفى يعد أحد أسس الترقى لدرجة الوظائف الأعلى بالشركة.





وأشار الشهاوى، إلى أنه تم التعاون مع المعمل المرجعى بالشركة القابضة، لتدريب الكيميائيين الجدد علي المعايير والإجراءات المتبعة لرفع العينات وتحليلها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة فى الخدمة المقدمة، موضحًا أن الشركة وقَّعت عدة بروتوكولات تعاون مشتركة مع الأكاديميات والمراكز التعليمية الخاصة والكليات العلمية لتنمية مهارات العاملين بالشركة وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم بالعمل، وتفعيل التدريب الميداني بالمحطات لتنمية المهارات الفنية للمتدربين.





وتابع أن الشركة نجحت فى اعتماد مدربين معتمدين (TOT) من العاملين، قادرين على تناول وتدريس المواد التدريبية بكفاءة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدربين من خارج الشركة.​