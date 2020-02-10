حقيقة الإفراج عن فنانة شهيرة بعد سجنها في قضية هتك عرض

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد عن حقيقة الإفراج عن الفنانة الكويتية مريم حسين بعد اتهامها في قضية هتك عرض وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتحديدا على خاصية الاستوري.





وكتبت مها قائلة: "أحب أبشركم حبايبي مريم حسين اطلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين.. يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله.. حمد الله على السلامة مريم حسين" .







وكانت انهارت الفنانة الكويتية مها محمد بعد أن شاهدت الفيديو الخاص بابنة الفنانة مريم حسين المتهمة فى قضية هتك عرض وأعربت عن حزنها لم شاهدته فى الفيديو من الطفلة التى تبكى على فراق والدتها.





وطالبت مها محمد الجميع أن يفرجوا عنها ويطلقوا سراحها خاصة أن مريم حسين اعتذرت عن الفيديو الذى انتشر منذ عام تقريبا.



