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أخبار البلد

التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:39 ص
فريق أطفال وكبار
فريق أطفال وكبار بلامأوي
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محمد عبد المنعم
تلقي فريق أطفال وكبار بلا مأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغا يفيد بوجود رجل يفترش شوارع الفيوم.

وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الحالة وتوفير كافة الحماية والرعاية.

وقام الفريق بالتحرك فورا وتبين من خلال دراسة حالته الاولية ان الرجل يدعي "س.أ" يبلغ من العمر 41 عاما وبسؤاله عن سبب افتراشه الشارع رفض التصريح بأي تفاصيل عن حياته الشخصية وابدي موافقته علي إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وقام الفريق باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيداع المواطن مؤسسة أبي وأمي بمحافظة السويس وتوفير كافة احتياجاته.
التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور
التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور
التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور
التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور
التضامن تنقذ مواطنا بلا مأوى بالفيوم وتنقله لدار رعاية .. صور
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