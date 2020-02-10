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محافظات

بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. الأورمان بدأت العمل في إعادة إعمار 25 منزلا بالسنبلاوين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
بدأ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان اليوم، الاثنين، العمل فى إعادة إعمار (25) منزلا فى قرية الروك مركز السنبلاوين ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.

وأكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، في بيان، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وذكر أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تركيب السيراميك والارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة (2880) منزلا موزعة على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إعادة إعمار المرحلة الأولى (1600) منزل من البروتوكول الثالث وجار العمل على المرحلة الثانية (1280) منزلا.
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. الأورمان بدأت العمل في إعادة إعمار 25 منزلا بالسنبلاوين
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. الأورمان بدأت العمل في إعادة إعمار 25 منزلا بالسنبلاوين
بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. الأورمان بدأت العمل في إعادة إعمار 25 منزلا بالسنبلاوين
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