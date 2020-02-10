بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. الأورمان بدأت العمل في إعادة إعمار 25 منزلا بالسنبلاوين

بدأ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان اليوم، الاثنين، العمل فى إعادة إعمار (25) منزلا فى قرية الروك مركز السنبلاوين ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.





وأكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، في بيان، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.





وذكر أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تركيب السيراميك والارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.



