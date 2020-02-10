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رياضة

بعد تأهل البرازيل.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:01 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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إسماعيل محمود
تأهل منتخب البرازيل، فجر اليوم الإثنين، رسميًا لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره المنتخب الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، في ختام التصفيات المؤهلة عن قارة أمريكا الجنوبية.

وسيتواجد المنتخب البرازيلي رفقة المنتخب الأرجنتيني ، في أولمبياد طوكيو، ممثلين عن قارة أمريكا الجنوبية، لينضما للـ 12 منتخبا الذين تأهلوا سلفًا للمنافسات، في انتظار مقعدي قارة أمريكا الشمالية، والتي ستنطلق البطولة المؤهلة لها يوم 20 مارس القادم.

ويعرض لكم صدى البلد، المنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

عن قارة إفريقيا: منتخب مصر - منتخب ساحل العاج - منتخب جنوب إفريقيا

عن قارة أوروبا : منتخب فرنسا - منتخب ألمانيا - منتخب رومانيا - منتخب إسبانيا

عن قارة آسيا: منتخب كوريا الجنوبية - منتخب السعودية - منتخب أستراليا

عن قارة أمريكا الجنوبية: منتخب الأرجنتين - منتخب البرازيل

منتخب اليابان ، بصفته مستضيف البطولة.

وتقام المنافسات من يومي 22 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري، في 7 ملاعب مقسمة على 6 مدن.

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